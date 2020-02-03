الدفاع الروسية تتلقى معلومات عن تجهيز القبعات البيضاء استفزاز باستخدام مواد مسممة في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تتلقى معلومات أن القبعات البيضاء بدعم من إرهابيي هيئة تحرير الشام تجهز استفزازا باستخدام مواد مسممة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الاستفزاز الجديد باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا يشارك فيه حوالي 200 شخص وهم أقارب المسلحين الذين تم إخراجهم من المحافظات الجنوبية.

وأكدت الوزارة أن "المركز الروسي للمصالحة يدعو جميع مشاركي الاستفزاز في سوريا للتراجع ويدعو الطرف التركي للضغط على المسلحين في المنطقة الخاضعة لسيطرته".

يتبع...