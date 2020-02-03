"السبع الكبار" يتفقون على تنسيق الجهود للتعامل مع كورونا

قالت وزارة الصحة الألمانية إن وزراء الصحة في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اتفقوا على تنسيق استجابتهم في التعامل مع فيروس كورونا، وذلك خلال مؤتمر عبر الهاتف اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة أن الوزراء اتفقوا على تنسيق نهجهم إزاء اللوائح المتعلقة بالسفر والإجراءات الاحتياطية والأبحاث الخاصة بالفيروس الجديد والتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي ومع الصين، حسب "رويترز".

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان في بيان "الاستجابة المناسبة في التعامل مع الفيروس لا يمكن أن تتم إلا من خلال العمل المنسق دوليا وعلى المستوى الأوروبي. لأن الفيروس لا يعرف الحدود ولا الجنسيات" مضيفا أنه سيجتمع مع وزيري الصحة البريطاني والفرنسي الثلاثاء.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 اعتبارا من يوم الأحد بزيادة 57 عن اليوم السابق.

وأضافت أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ.