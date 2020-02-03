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22:07 GMT03 فبراير/ شباط 2020
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019

    الديمقراطيون ينهون مرافعتهم أمام الشيوخ ويطالبون بإدانة ترامب

    © REUTERS / Joshua Roberts
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    أنهى المدعون الديمقراطيون أمام مجلس الشيوخ اليوم مرافعتهم، وشددوا على ضرورة إدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وطالب المدعون في مرافعتهم بإدانة ترامب بالاتهامين اللذين وجههما إليه مجلس النواب؛ بـ"عرقلة عمل الكونغرس"، و "استغلال السلطة".

    وقال رئيس هيئة الإدعاء النائب آدم شيف: "لا يمكن الوثوق بأن هذا الرئيس سيفعل الصواب".

    ​وأضاف: "لن يتغيّر وأنتم تعلمون ذلك".

    وتابع النائب أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ الذي سيقرر الأربعاء مصير ترامب أن مؤسسي الولايات المتحدة "أعطوكم دواء لكي تستخدموه... نظموا محاكمة نزيهة وقوموا إدانته".

    وكان مجلس النواب قد صوت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

    محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، عزل ترامب، كابيتول، واشنطن، 22 يناير 2020
    © REUTERS / TOM BRENNER
    بعد تصويت مجلس الشيوخ... هل يتم عزل ترامب من منصبه؟

    والجمعة الماضية، اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مجلس الشيوخ بالتستر على الرئيس دونالد ترامب بعد أن رفض السيناتورات استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في محاكمة الرئيس.

    وقالت بيلوسي، في بيان لها: "تصويت الجمهوريين في مجلس الشيوخ ضد استدعاء الشهود وعرض وثائق مقنعة في إطار إجراءات المساءلة يجعلهم شركاء في التستر على الرئيس".

    وتابعت:"إنه يوم محزن بالنسبة لأمريكا أن نرى فيه زعيم الأغلبية الجمهورية السيناتور ميتش ماكونيل يطلب من رئيس قضاة الولايات المتحدة أن يترأس تصويتا رفض الالتزام بالقواعد القضائية لأمتنا ومؤسساتها التي من شأنها دعم الدستور وحكم القانون".

    وقالت: "قرار عزل ترامب الذي أقره مجلس النواب قائم للأبد. لا يمكن أن تكون هناك تبرئة من دون محاكمة. ولا محاكمة من دون شهود وإثباتات وأدلة".

    ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة، استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة الجارية للرئيس ترامب، ممهدا بذلك الطريق أمام إجراء تصويت نهائي الأربعاء يبرئ خلاله الرئيس.

    وبأغلبية 51 مقابل 49، أحبط المجلس جهود الديمقراطيين الرامية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون ومستشارين كبارا آخرين للرئيس إلى المحاكمة للاستماع إلى إفاداتهم.

    وصوت سناتوران جمهوريان هما ميت رومني وسوزان كولينز مع الديمقراطيين لصالح استدعاء الشهود والوثائق، لكن صوتيهما لم يكونا كافيين للوصول إلى أغلبية الـ51 صوتا لإقرار الطلب.

    وفور هذا الانتصار على خصومه الديمقراطيين، قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن "السناتورات سيتشاورون الآن مع مدعي مجلس النواب ومحامي الرئيس لتحديد الخطوات الآتية في الوقت الذي نعد فيه لاختتام المحاكمة في الأيام المقبلة".

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