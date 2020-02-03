الاتحاد الأوروبي: تعيين رئيس وزراء عراقي جديد يعتبر خطوة مهمة

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن تعيين رئيس وزراء عراقي جديد يعتبر خطوة مهمة نحو التغلب على الجمود السياسي في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان: "يعتبر تعيين رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي، خطوة مهمة للتغلب على المأزق السياسي في البلاد".

وأضاف، "يحتاج العراق بشكل عاجل، إلى حكومة انتقالية فعالة يمكنها التركيز على الإصلاحات والانتخابات الجديدة".

وتوصل زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، ومقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الذي يدعم كتلة سائرون، إلى توافق على ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، وسط معارضة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.

وأعلن وزير الاتصالات العراقي الأسبق، محمد توفيق علاوي، أن الرئيس برهم صالح، كلفه، السبت الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد يومين من منح صالح الكتل السياسة مهلة للاتفاق على مرشح غير جدلي لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي أجبرت الحكومة السابقة على الاستقالة.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية وبالعمل على إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الحوار مع المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 500 شخص خلال هذه الاحتجاجات.