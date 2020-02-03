الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في مقاطعة هوبي إلى 414 شخصا

أعلنت السلطات في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 414 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 13522 شخصا.

وقال التلفزيون الصيني الرسمي نقلا عن السلطات إن، "عدد الضحايا في مقاطعة هوبي ارتفع إلى 414 شخصا، ووصل عدد المصابين إلى 13522 شخصا".

هذا وبلغ عدد الحالات إصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة، وفقا لآخر البيانات، 17489 إصابة، 362 حالة وفاة و530 حالة شفاء. ومعظم هذه الحالات سجلت في الصين (17489 حالة).

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.