هونغ كونغ تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

ذكرت قناة "تي في بي" الإخبارية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن هونغ كونغ سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهي ثاني حالة وفاة خارج البر الرئيسي للصين.

وقالت السلطات المحلية في هونغ كونغ، "إن الرجل البالغ من العمر 39 عاما بأنه يعاني من مرض غير معروف".



ولدى هونغ كونغ 15 حالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا ، بما في ذلك الحالة التي تم إعلان وفاتها، وفقا لرويترز.

كانت السلطات الصينية، أعلنت في ساعات مبكرة من اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 425 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 20.4 ألف شخص.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 3 فبراير/شباط، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 20438 شخص، من بينهم 2788 بحالة حرجة، وفارق 425 شخصا الحياة، وتعافي 632 شخصا".

وأشار البيان إلى أنه تم الكشف أمس عن 3235 حالة جديدة في البلاد، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة في هونغ كونغ وماكاو وتايوان.

وأفاد البيان إلى أنه تم الاشتباه بـ23214 ألف حالة جديدة، ويتم فحصهم ومتابعتهم باستمرار، كما أن 171.3 ألف شخص كانوا على اتصال وثيق مع حالات مصابة بفيروس كورونا وهم الآن تحت المراقبة والمتابعة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.