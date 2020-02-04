46 شركة طيران أجنبية تعلق رحلاتها إلى الصين

أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية، اليوم الثلاثاء، إيقاف 46 شركة طيران أجنبية لرحلاتها إلى الصين.

بكين - سبوتنيك . وجاء في بيان للهيئة: "انخفض الطلب في سوق الطيران الدولي بشكل كبير، تحت تأثير انتشار النوع الجديد من فيروس "كورونا" القاتل، وفرضت العديد من البلدان قيودا على دخول وخروج المواطنين الصينيين. وحتى الآن، أعلنت 46 شركة طيران أجنبية تعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين".

وكانت عدة دول قد أوقفت رحلات الطيران إلى الصين بسبب فيروس "كورونا" الجديد، في ظل بيانات صينية عن وفاة أكثر من 400 شخص جراء الالتهاب الرئوي الحاد، الناتج عن الإصابة بهذا الفيروس.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة هوبي، المقاطعة الواقعة وسط البلاد وعاصمتها ووهان.