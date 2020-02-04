ماليزيا تعلن عن الإصابة العاشرة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات الصحة في ماليزيا، إصابة مواطن بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين في البلاد إلى عشرة.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، المواطن صاحب الـ41 عاما سافر إلى سنغافورة لعقد اجتماع عمل مع زملاء صينيين الشهر الماضي، من بينهم كان هناك شخص من سكان مدينة ووهان.

وبدأت أعراض المرض في الظهور على الرجل يوم 29 يناير/ كانون الثاني، عقب أسبوع من عودته.

وقال وزير الصحة الماليزي، دزولكفلي أحمد، إن نتائج الفحوصات الطبية أكدت إصابة الرجل بفيروس كورونا الجديد.

وكانت السلطات الصينية في مقاطعة هوبي، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 414 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 13522 شخصا.

وقال التلفزيون الصيني الرسمي نقلا عن السلطات إن، "عدد الضحايا في مقاطعة هوبي ارتفع إلى 414 شخصا، ووصل عدد المصابين إلى 13522 شخصا".

هذا وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة، وفقا لآخر البيانات، 17489 إصابة، 362 حالة وفاة و530 حالة شفاء. ومعظم هذه الحالات سجلت في الصين (17489 حالة).

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.