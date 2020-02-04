الصين تسعى لطمأنة العالم بشأن السيطرة على فيروس كورونا

كثفت الصين جهودها الدبلوماسية لطمأنة الدول في مختلف أنحاء العالم بأنها قادرة على السيطرة على تفشي فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 420 شخصا حتى الآن، وذلك في مسعى للحيلولة دون توسيع الحظر المفروض على المسافرين من الصين.

وذكرت بيانات لوزارة الخارجية الصينية نشرت يوم الأحد واليوم الثلاثاء أن عضو مجلس الدولة وانغ يي تحدث مع وزراء خارجية سبع دول منها ألمانيا وماليزيا والسودان والسعودية خلال الأيام الماضية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، جدد وانغ خلال الاتصالات التأكيد أن الصين واثقة من قدرتها على السيطرة على انتشار فيروس كورونا وعارض في بعض الحالات فرض قيود على السفر.

ونقل بيان نشرته الصين اليوم الثلاثاء عن وانغ قوله لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "أوصت منظمة الصحة العالمية الدول صراحة بعدم فرض قيود غير ضرورية على السفر والتجارة".

وأضاف "أعتقد أن السعودية ستقف دوما إلى جانبنا في المعركة ضد الوباء. الوباء شيء مؤقت، وتعاوننا وصداقتنا شيء طويل الأمد".

وتواجه الصين عزلة متزايدة مع تنامي عدد شركات الطيران التي تعلق رحلاتها إلى مدنها، كما فرضت بعض الدول منها الولايات المتحدة وسنغافورة قيودا على الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.

وعارضت الصين مثل تلك الإجراءات وصبت غضبها بشكل خاص على الولايات المتحدة.

وكررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ الانتقادات للولايات المتحدة في بيان اليوم الثلاثاء، داعية واشنطن إلى "الامتناع عن المبالغة في رد الفعل" والتعاون مع الصين في السيطرة على تفشي الفيروس.