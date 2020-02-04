كوريا الجنوبية تفرض الحجر الصحي على 1300 مواطن تواصلوا مع مصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكورية الجنوبية أنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، ستضع 1300 شخص تواصلوا مع أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، في الحجر الصحي، مشيرة إلى رفض الخضوع للحجر الصحي يقضي بغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين وون (حوالي 2.5 ألف دولار).

سيئول- سبوتنيك. وقالت رئيسة المقر المركزي لمكافحة الوباء التابع للوزارة، غيون يون كيونغ، في إحاطة إعلامية: "في حالة رفض الامتثال للحجر الصحي في المنزل، يتم فرض غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين وون. نحاول شرح خطورة الموقف بأفضل شكل ممكن وإقناع (هؤلاء الأشخاص)".

ونصحت الوزارة الأشخاص الذين زاروا الصين مؤخرًا، والذين يعملون في مؤسسات عامة كبيرة بأخذ أسبوعين كإجراء احترازي، كما يشمل هذا الإخطار رياض الأطفال والمستشفيات ودور رعاية المسنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة ستدفع تعويضات الحجر الصحي للأشخاص المعنيين، وسيتم سداد المدفوعات للشركات التي تفقد موظفيها.

وأكدت كوريا الجنوبية إصابة 16 شخصاً بفيروس "كورونا الجديد"، ويجري معاينة 129 شخصًا آخرين. اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، سيتم إرسال كل من تواصل بالأشخاص المصابين إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا. وفقًا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، يبلغ عدد هؤلاء الأشخاص الآن 1318 شخصًا، لكن غدًا قد يرتفع هذا العدد بسبب تأكيد 16 إصابة.