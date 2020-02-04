الشرطة الفرنسية تصد هجوما مسلحا على أحد مراكزها

أطلقت الشرطة الفرنسية النار على شخص مسلح بسكين بعد أن هاجم أفرادا داخل ثكنة للشرطة في شرق البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" أن مركزا لعمليات الشرطة المحلية تلقى تحذيرا من أن عملا وحشيا سيرتكب باسم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المدعي كريستيان ميركيوري في مؤتمر صحفي: "تلقى مركز عمليات الشرطة اتصالا قبيل الواقعة، أعلن فيه شخص أنه كان جنديا وقال إن مذبحة ستحدث في ديوز وأنه عضو بتنظيم داعش".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وكشف متحدث باسم الشرطة أن المسلح أصاب شرطيا في يده قبل إطلاق النار عليه ونقله بعد ذلك إلى المستشفى، كما أثنى وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير على أداء الشرطة.