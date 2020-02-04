السفير الروسي لدى الصين يأمل بإجلاء جميع المواطنين بحلول الأربعاء

أعرب السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، اليوم الثلاثاء، عن أمله بإتمام إجلاء المواطنين الروس من مقاطعة هوبي، التي تشهد تفشي نوع جديد من فيروس كورونا، بحلول يوم غد.

بكين - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي للصحفيين: "يمكن القول بأن المرحلة النشطة من التحضير لإجلاء مواطني روسيا قد بدأت. صباح يوم أمس، توجه اثنان من موظفينا إلى ووهان لتسوية القضايا المتعلقة بإجلاء مواطنينا، أرسلنا حافلات إلى نقاط مختلفة في مقاطعة هوبي لتجميع مواطنينا".

وأضاف السفير بأن الدبلوماسيين يحاولون التأكد من أن جميع هذه الحافلات، بما في ذلك ومن مدينة ووهان، ستصل إلى المطار اليوم الثلاثاء.

وأكمل دينيسوف: "في وقت مبكر من صباح اليوم، تلقينا إذنا كتابيا نهائيا بتحليق طائراتنا، الطائرات في الطريق، ونتوقع أن نتمكن اليوم، وفعلياً هذه الليلة، من إرسال مواطنينا إلى الوطن".

وأتم دينيسوف، موضحا بأنه لا يوجد مصابون روس.

وتشير البيانات الواردة من الصين إلى أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 425 شخصاً والإصابات إلى 20400 حالة.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان وعزل هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.