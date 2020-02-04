أغرب الطرق للوقاية من فيروس كورونا

على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، تصاعد الطلب على الأقنعة الطبية في الصين لدرجة أن الأقنعة نفقت من رفوف المتاجر والمخازن الإلكترونية.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" صور ومقاطع فيديو تحت هاشتاغ "الأقنعة الأكثر غرابة التي يمكنك أن تراها في حياتك" تظهر كيفية تصنيع أقنعة طبية في ظروف منزلية.

— Rebecca J Williamson (@rebjefwill_j) January 30, 2020

واكتسب الهاشتاغ شعبية واسعة وصلت إلى 360 مليون مشاهدة.

وانهالت التعليقات على المنشورات والصور، وكتب أحد المستخدمين: "في البداية كان الأمر مضحكا أن نشاهد كبار السن يستخدمون قشر اللون البرتقالي كقناع، ثم فكرت أن كبار السن يصابون بالعدوى أسرع من غيرهم".

وتابع بقوله: "لم تعد الأقنعة موجودة في المتاجر لذلك يضطر الناس لابتكار الأقنعة بأنفسهم".

وكتب مستخدم آخر: "هؤلاء الأشخاص هم الأذكى! لديهم قدر كبير من الحكمة".

فيما انتقد المستخدم Ulunbinbinmeyucha سخرية الناس من الأقنعة، وقال: "ما المضحك في ذلك؟ على العكس، كل شيء محزن للغاية. لا يمكنك شراء الأقنعة في البلد، لذا فهذه هي الطريقة الوحيدة.