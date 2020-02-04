نائب الرئيس الإيراني: حجم التجارة الخارجية يؤكد صعوبة تأثير العقوبات على إيران

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إن حجم التجارة الخارجية للبلاد في ظل العقوبات بلغ 70 مليار دولار خلال عشرة أشهر، ما يؤكد صعوبة تأثير العقوبات الاقتصادية التي تفرضها أمريكا على الاقتصاد الإيراني الضخم.

موسكو- سبوتنيك وأكد جهانغيري، خلال مؤتمر أكاديمي لرؤساء الكليات والجامعات المهنية والتقنية في إيران حسبما نقلت وكالة "تسنيم" اليوم الثلاثاء، أن "حجم التجارة الخارجية للبلاد في ظل العقوبات بلغ 70 مليار دولار خلال عشرة أشهر منذ بداية العام الجاري [الإيراني بدأ في 21 مارس/ آذار2019] وهذا يؤكد أنه لا يمكن فرض العقوبات على اقتصاد كبير لبلد كإيران".

وأضاف "استيراد الأدوية من خلال القناة المالية السويسرية موضوع دعائي، أمريكا تكذب عندما تدعي أنها لم تفرض أي قيود على استيراد الأدوية والمواد الغذائية إلى إيران".

وتابع جهانغيري "أن نتمكن من استيراد أدوية بقيمة مليوني دولار عبر القناة المالية السويسرية هذا يعني أن اقتصاد بلادنا كبير".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، معتبرا أن الاتفاق لا يمنع ما أسماه "نشاط إيران المزعزع في المنطقة".