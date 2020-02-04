أردوغان يعلن أنه قد يجري اليوم مكالمة هاتفية مع بوتين

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن ما حصل في إدلب انتهاك صارخ للتفاهم الذي تم التوصل إليه مع روسيا وستترتب عليه عواقب بالنسبة للنظام السوري.

وقال الرئيس التركي للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "ما حصل في إدلب انتهاك صارخ للتفاهم الذي تم التوصل إليه مع روسيا وستترتب عليه عواقب بالنسبة للنظام السوري"، مؤكدا على أن بلاده "لن تتيح للنظام السوري فرصة ليسكب مزيدا من الأراضي في إدلب".

وأضاف أردوغان: "لا داعي لندخل في اشتباك أو تناقض مع روسيا في المرحلة الحالية ولدينا مبادرات استراتيجية مهمة مع روسيا".