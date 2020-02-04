منح الجنسية الأردنية لـ91 مستثمرا منذ أكتوبر

كشفت مديرة مديرية خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار، سناء العبادي، الثلاثاء، أن عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار وصل الى 91 مستثمرا منذ تشرين أول/أكتوبر العام الماضي.

وبلغت مجموع استثمارات الذين حصلوا على الجنسية الأردنية نحو 237 مليون دينار، مساهمة في توظيف ما يزيد عن 2000 أردني وأردنية.

وقالت العبادي لوكالة "عمون"، إن هيئة الاستثمار قدمت توصيات الى مجلس الوزراء بشأن 100 مستثمر جديد يرغبون بالحصول على الجنسية وعائلاتهم ليصل عددهم إلى 324.

وبينت أن عدد المستثمرين السوريين المتقدمين بطلبات للحصول على الجنسية الأردنية بلغ 38 مستثمرا، و36 عراقيا، و17 فلسطينيا، وكنديان، ولبنانيان، وباكستانيان، ومستثمر واحد من كل من الجنسيات اليمنية والبلغارية والفلندية.

وتبلغ مجموع استثمارات المتقدمين بطلبات الجنسية 278 مليون دينار، ما يسهم في تأمين 3988 وظيفة.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في أكتوبر العام الماضي، إجراء تعديلات على طلبات الحصول على الجنسية أو الإقامة في الأردن عن طريق الاستثمار، لتحفيز البيئة الاستثمارية، وتوطين الاستثمارات القائمة، وإيجاد فرص عمل للأردنيين.