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14:33 GMT04 فبراير/ شباط 2020
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    بوريس جونسون

    ثورة من شركات السيارات على خطط بريطانية لحظر بيع سيارات الديزل والبنزين 5 سنوات

    © AFP 2019 / OLI SCARFF
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    شنت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء 4 فبراير/شباط، هجوما شرسا على رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بسبب خططه لتطبيق قرار بحظر بيع سيارات الديزل والبنزين والهجينة 5 سنوات.

    وهاجمت الجمعية في بيان نقلته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية،  مقترحات جونسون لتطبيق حظر على بيع السيارات الديزل والبنزين والهجينة 5 سنوات، لتشجيع سير وتداول السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة.

    وقال مصنعو وتجار السيارات إن ذلك المقترح يظهر أن رئيس الوزراء يعمل من دون أي "خطة".

    عرض السيارات لا أوتو شو 2017 في لوس أنجلوس - السيارة الجديدة Mazda 6، كاليفورنيا 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS / Lucy Nicholson
    مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا هي الأدنى في 6 سنوات
    وكان جونسون قد أعلن قبل حفل افتتاح مؤتمر المناخ المقبل في غلاسكو أن حكومته تنوي إصدار قرار بحظر بيع أي سيارات جديدة تعمل بالبنزين أو الديز أو حتى السيارات الهجينة من بعد عام 2035.

    وكان المشرعون في مجلس العموم البريطاني قد اقترحوا في وقت سابق تطبيق الحظر في عام 2040.

    وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية: "هذا قرار بالغ الأهمية، والحكومة يبدو أنها لا تلقي بالا بأهداف المستهلكين والصناعة في مثل هذه القضية الحرجة".

    وتابع قائلا: "وضع تاريخ افتراضي من دون وضع خطة، سيدمر القيمة الحالية لتلك الصناعة في وقتنا الحالي".

    وكان وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، قد أشار إلى أن الحكومة وضع استراتيجية جديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني، أي ما يوازي 1.95 مليار دولار أمريكي، لتشجيع خطط إدخال السيارات الكهربائية في السوق.

    وقال هايس: "شبكات شحن بطاريات السيارات الكهربائية الحالية في بريطانيا غير كافية بشكل يدعو للأسى، وينبغي أن تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات لتحسين البنية التحتية قبل تطبيق قرارات الحظر، من أجل حماية صناعة السيارات".

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    الكلمات الدلالية:
    بنزين, الديزل, وقود, سيارة, سيارة كهربائية, الحكومة البريطانية, بوريس جونسون, بريطانيا
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