بريطانيا تطلب من مواطنيها مغادرة الصين

نصحت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، جميع الرعايا البريطانيين بمغادرة الصين "إن استطاعوا" لتقليل مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تعمل على ترتيبات لإجلاء أي من الرعايا البريطانيين الباقين من مقاطعة هوبي الذين يرغبون في المغادرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الخارجية، دومينيك راب، قوله: "ننصح الآن الرعايا البريطانيين في الصين بمغادرة البلاد إن أمكن ذلك لتقليل مخاطر تعرضهم للفيروس".

وتابع: "حيث لا يزال هناك مواطنون بريطانيون في مقاطعة هوبي يرغبون في العودة، سنواصل العمل على مدار الساعة لتسهيل ذلك".

وقالت بريطانيا، يوم السبت الماضي، إنها ستسحب مؤقتا بعض الموظفين وعائلاتهم من مواقعها الدبلوماسية في الصين، حيث تكافح بكين لاحتواء انتشار المرض في جميع أنحاء البلاد.

وتشير البيانات الواردة من الصين إلى أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 425 شخصاً والإصابات إلى 20400 حالة.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.