اليونان تزود السعودية بصواريخ "باتريوت"

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس في مؤتمر صحفي، إن تزويد السعودية بصواريخ باتريوت تمت مناقشتها خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الرياض.

وقال بيتساس، اليوم الثلاثاء: "زار رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المملكة العربية السعودية وهو الآن يزور الإمارات العربية المتحدة، لبحث مسائل تتعلق بالاستثمار وتعزيز الدور الاستراتيجي لليونان على المستوى الجيوسياسي".

وتابع بقوله :"تمت مناقشة تأمين صواربخ باتريوت لحماية البنية التحتية لمنشآت الطاقة السعودية".

ولفت بيتساس إلى أن نشر صواريخ باتريوت المضادة للطيران يعزز أمن الطاقة، ويحقق الاستقرار في المنطقة".

ووفقا له، تشارك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في هذه المبادرة، ومن المتوقع أن تشارك إيطاليا أيضا، وستغطي المملكة تكاليف نقل الصواريخ، ونشرها.

ومن جانب آخر أثار قرار إرسال مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي إلى المملكة العربية السعودية انتقادات حادة من قبل المعارضة اليونانية.

وانتقد أليكسيس تسيبراس زعيم ائتلاف سيريزا اليساري المتشدد المعارض قرار الحكومة بإرسال مجموعة من صواريخ باتريوت وأكثر من مئة رجل عسكري إلى المملكة العربية السعودية وقال: "ما عمل صواريخنا التي اشتراها الشعب اليوناني لحماية الجزر اليونانية في المملكة العربية السعودية؟ ما هو عمل الجنود اليونانيين في المملكة العربية السعودية؟".

ونقلت صحيفة "كاثيمرني" اليونانية عن مصادر لم تسمها، يوم الأحد الماضي، أن الاتفاق تم بين البلدين قبل بضعة أسابيع، على خلفية رغبة سعودية في تعزيز دفاعاتها الجوية، بعد استهداف منشآت "أرامكو" النفطية العام الماضي.

وفي أيلول / سبتمبر 2019، استهدف هجوم بواسطة طائرات مسيرة منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية العملاقة.