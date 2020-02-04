بعد اجتماع لمسؤولي البلدين... عودة 69 فلبينية إلى بلدهن من الكويت

وصلت 69 عاملة فلبينية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، قادمات من الكويت، بعد حظر إرسال العمالة الفلبينية إليها، منذ أكثر من أسبوعين، على خلفية وفاة فلبينية.

وذكرت تقارير إخبارية فلبينية، أن العاملات وصلن إلى الفلبين، على دفعتين إحداهما عبر رحلة للخطوط الجوية القطرية من الكويت، والأخرى كانت عبر رحلة لطيران الخليج، وفقا لموقع "إرم نيوز".

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن عودة العاملات تأتي كجزء من الجهود المتواصلة، التي تبذلها إدارة رعاية العمال الأجانب ووزارة الشؤون الخارجية في إعادة عمال مغتربين واجهوا صعوبات في الكويت.

ووقع البلدان، مذكرة تفاهم خاصة بالعمالة المنزلية، عقب اجتماعات عقدها مسؤولون من الطرفين، في الكويت، أمس الاثنين، للوصول إلى حل لقضية العمالة الفلبينية في الكويت.

وقالت صحيفة "القبس"، أن الوفد الفلبيني اشترط انتظار رأي القضاء الكويتي في القضية المنظورة، بشأن قتل العاملة جانيلين، وقضايا أخرى المتعلقة بأبناء الجالية الفلبينية في الكويت، قبل إعلان اتخاذ قرار بشأن رفع الحظر على إرسال العمالة إلى الكويت من عدمه.

ومنذ عام 2019، تشهد علاقة البلدين توترا، على خلفية وفاة الخادمة جانيلين، في بيت مخدومها، وسط تقارير عن تعرضها للتعذيب.