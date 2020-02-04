المستشار الأعلى للجيش الإيراني: "صفقة القرن" أداة للصهاینة

قال المستشار الأعلى للقيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء رحیم صفوي، إن "صفقة القرن" هي آخر محاولات ترامب للإفلات من الهزيمة الکبری أمام جبهة المقاومة.

وذكرت وكالة "إسنا"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن صفوي أوضح في تصريحه أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، هي أكثر الصفقات المشينة في القرن، حیث ستفشل کما فشل مشروع الشرق الأوسط الکبیر.

وصرح اللواء صفوي بأن "الأمريكيين لا يمكنهم الدفاع عن بعض الدول العربية ولم تتمکن أي قدرة من ضرب القواعد الأمریکیة بعد الحرب العالمية الثانية، القیادة الإيرانية والتي نجحت في استهداف قاعدة عين الأسد بعدة صواريخ، وفشل الأمريكيون في الرد علیه لأنهم رأوا جميع قواتهم عرضة للخطر ولو كانوا یقومون بالرد بالمثل لكانوا یتلقون ردا أسحق. والأقمار الصناعية الأمريكية قد أظهرت أن القوات الإيرانية مستعدة تمامًا للرد".

وأضاف المستشار الأعلى للقيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء رحیم صفوي "أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو أداة للصهاينة وهو رئيس سيئ السمعة،ويأمر بالاغتيال والعمليات الإرهابية".

سبق أن أعلن ترامب، الثلاثاء الماضي، عن خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: "اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".