الحزب الحاكم في تركيا: خطة السلام المزعومة هي لاحتلال فلسطين وتدميرها

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إنه "لا يمكن قبول خطة تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني (صفقة القرن)، مضيفاً أنه "عبر هذه الخطة فقدت واشنطن حياديتها".

وبحسب وكالة الانباء التركية "الأناضول" أضاف المتحدث أن "خطة السلام المزعومة هي لاحتلال فلسطين وتدميرها ولن نقبل بشرعية خطة لا يوافق عليها الفلسطينيون".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، عن خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: "اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".

ورفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت الماضي، الخطة الأمريكية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.

#عاجل | متحدث #العدالة_والتنمية التركي: خطة السلام المزعومة هي لاحتلال فلسطين وتدميرها ولن نقبل بشرعية خطة لا يوافق عليها الفلسطينيون — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 4, 2020

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.