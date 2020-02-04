هيئة الأدوية الأوروبية تبحث عن دواء لفيروس "كورونا"

قالت هيئة الأدوية الأوروبية إنها تتخذ خطوات للإسراع في تطوير لقاحات وأدوية لمكافحة فيروس كورونا الجديد الذي تسبب في وفاة أكثر من 400 شخص أغلبيتهم الساحقة في الصين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية بعد انتشار المرض الشبيه بالإنفلونزا، وقال خبراء إن الكثير من سمات المرض لا تزال مجهولة مثل معدل الوفاة الذي يسببه وطرق انتقاله من شخص إلى آخر.

وحسب "رويترز" قالت الهيئة إنها "مستعدة لدعم مطوري الأدوية بجميع الأدوات التنظيمية المتاحة من أجل تعزيز وتعجيل تطوير إجراءات فعالة لمكافحة ومنع انتشار هذا الفيروس".

وقالت الهيئة إنها تسعى وراء لقاحات أو مضادات للفيروسات يحتمل وجودها لعلاج أو منع تفشي الفيروس وتحلل جميع المعلومات المتاحة عن المشاكل التي تعترض مطوري الأدوية للمساعدة في حلها.

وتشير البيانات الواردة من الصين إلى أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 425 شخصاً والإصابات إلى 20400 حالة.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.