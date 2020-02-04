مركز المصالحة: القوات الموالية للأتراك لم تقم بقصف الشرطة العسكرية الروسية

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أن تصريحات عدد من وسائل الإعلام بشأن قصف القوات الموالية للأتراك في محافظة حلب السورية للشرطة العسكرية الروسية ليست صحيحة.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز المصالحة الروسي للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "التقارير التي وزعها عدد من المصادر الإخبارية يوم 4 شباط/فبراير، حول القصف المزعوم للتشكيلات المؤيدة لتركيا على مركز الشرطة العسكرية الروسية شمال مدينة تل رفعت في محافظة حلب السورية ليست صحيحة".

وأكد بورينكوف، أن "المستشارين العسكريين الروس ووحدات الشرطة العسكرية الذين يؤدون مهام في سوريا في أمان".

هذا وتناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن هناك قصفا تركيا يستهدف موقعا روسيا في ريف حلب، إضافة إلى سقوط قذائف مدفعية أطلقها الجيش التركي، مساء اليوم الثلاثاء، على موقع تتمركز فيه القوات الروسية في ريف حلب الشمالي.