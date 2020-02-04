الصحة الصينية تعلن ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 492 شخصا

أعلنت وزراة الصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 492 شخصا.

وأكدت وزراة الصحة الصينية، أنه تم التأكد من 3235 حالة إصابة جديدة.



وكانت السلطات في مقاطعة هوبي الصينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 479 شخصا ، كما وصل عدد المصابين إلى 16600 شخصا.

وقالت وزارة الصحة في المقاطعة في بيان: "عدد الضحايا في مقاطعة هوبي ارتفع إلى 479 شخصا، ووصل عدد المصابين إلى 16.6 ألف شخص".

وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق، أن عدد الوفيات الإجمالي بالصين سجل زيادة قياسية بواقع 64 حالة عن اليوم السابق، ليصل عدد الوفيات إلى 425 حالة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.