ترامب في خطاب حالة الاتحاد: نعمل على إنهاء حروبنا في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس الأمريكي، إنه من أجل الحفاظ على أرواح الأمريكيين نعمل على إنهاء حروبنا في الشرق الأوسط.