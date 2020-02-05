اليابان تعلن إصابة 10 أشخاص على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، اليوم الأربعاء، أنه تم فرض حجر صحي على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما، بعد الكشف عن إصابة نحو 10 أشخاص بفيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "تم فرض حجر صحي بدأ من يوم فبراير/شباط لمدة 14 يوما. وسيتم خلال هذه الفترة مراقبة حالة جميع الركاب".

وأضاف وزير الصحة، "أن اليابان توسع برنامج الفحص ومعايير الاختبار، بعد أن فشلت الاختبارات الأولية في اكتشاف الفيروس لدى بعض الأشخاص، الذين تبين فيما بعد أنهم مصابون".

ويذكر أن سفينة "دياموند برينسيس" تحمل 3700 راكبا.

وأفادت تقارير عن إصابة رجلا يبلغ من العمر 80 سنة، كان على متن السفينة في أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت وزراة الصحة الصينية، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 492 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 4 شباط/فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 24324 إصابة، من بينهم 3219 بحالة حرجة، وفارق 490 شخصا الحياة، وتعافي 892 شخصا".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان وعزل هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.