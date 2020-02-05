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04:14 GMT05 فبراير/ شباط 2020
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    دونالد ترامب خلال إلقائه خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي

    ترامب: سليماني هو الجزار الذي وظفه النظام الإيراني لقتل الأبرياء

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    العالم
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    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (196)
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    قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الآن أمام الكونغرس الأمريكي، إن قاسم سليماني هو الجزار الذي وظفه النظام الإيراني لقتل الأبرياء، لذلك كانت أوامري واضحة بقتله.

    وأضاف ترامب، "الجنرال الإيراني قاسم سليماني أكبر إرهابي في العالم، وأكثر جزاري النظام الإيراني قسوة".

    كما وصف الرئيس الأمريكي الجنرال الإيراني سليماني،

    "بأنه وحش قتل وجرح الآلاف من أفراد القوات الأمريكية في العراق". مشددا على أنه "كان يخطط بنشاط لهجمات جديدة، كما قام بتنظيم مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال، لذلك كانت أوامري واضحة بقتل قاسم سليماني وذلك تم في عملية دقيقة".

    وشدد ترامب، "رسالتنا لإرهابي العالم واضحة: (لن تفلت من العدالة أبدا)".

    نانسي بيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترامب بعد انتهاء خطاب حالة الاتحاد
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    نانسي بيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترامب أمام الكونغرس... فيديو

    وبشأن الملف الإيراني قال ترامب: "يجب على النظام الإيراني التخلي عن رغبته في الحصول على الأسلحة النووية".

    الرئيس الأمريكي في خطابه، أن الاقتصاد الإيراني منهار وهو في أسوء حالاته.

    وأفاد ترامب: "بسبب العقوبات القوية التي فرضناها، فإن الاقتصاد الإيراني يعمل بشكل سيء للغاية. يمكننا أن نساعدهم على جعلها جيدة جدا في فترة زمنية قصيرة، لكن ربما يكونون فخورين جدا أو حمقى جدا من طلب هذا. دعونا نرى الطريق الذي يختارونه. الأمر متروك لهم تماما."

    وأضاف ترامب: "الإدارة الأمريكية تدافع بقوة عن أمنها القومي ومكافحة الإرهاب، وقد هزمنا داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) وقتلنا البغدادي".

    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (196)

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    أخبار قاسم سليماني, اغتيال سليماني, قاسم سليماني, خطاب حالة الاتحاد, ترامب
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