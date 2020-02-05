مصدر: دعوة لمناقشة الوضع في شمال غرب سوريا في مجلس الأمن

وقال مصدر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في شمال غرب سوريا. وأضاف أن الاجتماع قد يعقد في الخميس.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا إلى وقف فوري لأعمال قتالية في شمال غرب سوريا.