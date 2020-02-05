الهند تشتري أسلحة روسية بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة

أفاد نائب مدير الجهاز الفيدرالي الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، اليوم الأربعاء، أن الهند حجزت معدات عسكرية روسية خلال ثلاث سنوات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي.

موسكو - سبوتنيك. وقال دروجوف للصحفيين: "تجاوزت محفظة الطلبات على مدى السنوات الثلاث الماضية 15 مليار دولار أميركي، ولكن إذا تحدثنا عن حجم المنتجات المتعاقد عليها، فقد بلغ هذا الحجم منذ عام 1991 حوالي 70 مليار دولار أمريكي.

ووقعت روسيا عقدا في عام 2018 لتزويد الهند بخمسة أفواج صاروخية من طراز "إس 400" تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تحصل الهند على أول فوج في سبتمبر/ أيلول 2021، والخامس في 2025.

وفي 8 أبريل/ نيسان، قررت الحكومة الهندية شراء مجموعة إضافية من 464 دبابة "تي-90إس" لقواتها المسلحة. وفقًا لرئيس مكتب التحليل السياسي - العسكري، ألكسندر ميخائيلوف، من المخطط تزويد 10 أفواج دبابات من الجيش الهندي بدبابات "تي-90إس" جديدة.