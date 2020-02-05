أول إجراء من إيران بشأن مواطنيها في مدينة ووهان الصينية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الطائرة الخاصة التي تقل الطلبة الجامعيين الإيرانيين من مدينة ووهان الصينية قد غادرت مطار المدينة مساء أمس الثلاثاء عائدة إلى طهران.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: إننا نشكر الباري تعالى بأن الطلبة الجامعيين الإيرانيين الأعزاء هم الآن في طريق العودة إلى البلاد في صحة وسلام، وذلك في ظل الجهود المستمرة المبذولة من قبل وزارة الخارجية وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين"، وذلك حسب وكالة "إرنا".

ووجه المتحث باسم الخارجية الإيرانية، الشكر والتقدير لجميع المؤسسات خاصة وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وشركة "ماهان" للطيران وطاقم هذه الرحلة الخاصة لتعاونهم الوثيق في هذا المجال.

ياتي إجلاء الطلبة الإيرانيين من ووهان على إثر تفشي فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 400 في الصين، وإصابة الآلاف الآخرين داخل الصين وخارجها.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أكد أن "إيران تقف إلى جانب الصين بقوة في مكافحة فيروس كورونا".

وقال ظريف عبر "تويتر" باللغة الصينية: "أجريت اتصالا هاتفيا مع صديقي القديم، مستشار الحكومة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، وأعربت عن شكري وتقديري إزاء الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الحكومة الصينية من أجل مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.