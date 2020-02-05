إيران ترد على "التسجيل الصوتي" الذي يكشف إسقاطها الطائرة الأوكرانية

أصدرت منظمة الطيران المدني الايرانية، مساء أمس الثلاثاء، بيانا حول التسجيل الصوتي الذي نقلته وسائل الإعلام، بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية، معتبرة أن في التسجيل ما يبرر استنتاجها الأولي لتحطمها باحتراق محركها.

وقالت المنظمة، في بيان لها، "وفور وقوع الحادث تم البدء بجمع وتحليل جميع المكالمات بين الطائرات وبرج المراقبة حيث تم تسجيل عدد من المكالمات في برج المراقبة تضمنت إحداها إشارة من أحد طياري طائرة قادمة إلى طهران تفيد بأنه رأى ضوءا أشبه بالصاروخ أو كتلة كروية مشتعلة تتحرك في السماء ثم تنفجر" حسب وكالة "إرنا".

وأضاف البيان، "نظرا للإشارة إلى كلمة صاروخ فقد جرى الحديث مع طاقم طائرة شركة "آسمان" لشرح ما رأوه حيث قالوا إنهم شاهدوا شيئا مضيئا متحركا في السماء استغرق دقيقة ونصف ومن ثم انفجر. الطاقم قال إن فترة تحرك الشيء المضيء كانت إلى الحد الذي دعي أحد كوادر الطيران إلى داخل المقصورة حيث جرى التشاور معه أيضا. أعضاء الطاقم وبعد مشاهدتهم شريط اشتعال النيران بالطائرة استنتجوا بأن الشيء الذي رأوه هو الطائرة المشتعلة التي ارتطمت بعد ذلك بالأرض وانفجرت".

وتابع البيان، "في ضوء تحليل الأدلة الموجودة وتصريحات طاقم طيران الطائرة المذكورة فقد استنتج خبراء المنظمة بأن احتمال احتراق المحرك أو حدوث انفجار داخل الطائرة كان السبب في النيران لذا فإنه طرح احتمال اندلاع النيران في الطائرة قبل الاطلاع على حقيقة الأمر إثر الإعلان عن المعلومات الرسمية من المراجع العسكرية التي أشارت إلى سقوط الطائرة بصاروخ عن طريق الخطأ من الدفاع الجوي".

وأكد أن "عملية التحقيق في الحوادث الجوية وفقا لمعايير الملحق 13 من معاهدة شيكاغو ليس الهدف منها لفت أنظار الرأي العام عبر بث الأدلة والقرائن قيد التحليل بل هو العثور على الأدلة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث ولهذا السبب فإن وثائق دراسة الحادث قد تم تصنيفها وأن بثها مسموح به من قبل مسؤول التحقيق في الحادث فقط".

وكانت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، قد نشرت ما وصفته بـ"تسجيلات سرية"، متبادلة بين مراقب الحركة الجوية الإيرانية وطيار إيراني في طائرة كانت تطير بالقرب من الطائرة الأوكرانية المنكوبة، والتي تظهر لأول مرة أن السلطات كانت تعلم منذ الوهلة الأولى أن الطائرة تم إسقاطها بصاروخ خاطئ.

وبث التلفزيون الأوكراني الرسمي تلك التسجيلات، التي أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد ذلك صحتها.

واعترف رئيس فريق التحقيق الإيراني حسن رضايفار،أيضا، بصحة التسجيل وأنه تم تسليمه إلى المسؤولين الأوكرانيين، لكنه لم يكن مسموحا بتداوله في الإعلام.

يذكر أنه تم إسقاط طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولية الأوكرانية"، فجر الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.