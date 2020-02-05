كوريا الجنوبية تؤكد شفاء أحد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد

أعلنت رئيسة المقر المركزي لمكافحة الوباء في كوريا الجنوبية، غيون يون كيونغ ، اليوم الأربعاء، شفاء أول حالة في البلاد من فيروس "كورونا" الجديد، وسيتم خروجها من المستشفى، اليوم.

سيئول - سبوتنيك. وقالت غيون يون كيونغ، خلال مؤتمر صحفي: "سيتم اليوم، في الخامس من شباط/ فبراير، خروج الشخص الثاني الذي ثبتت إصابته [بفيروس "كورونا" الجديد، في البلاد] من المستشفى ... سينتهي الحجر الصحي لمن قاموا بالتواصل مع المصاب الثاني، في 7 شباط/ فبراير".

وتم شفاء المصاب الثاني بعد 13 يومًا فقط، من تأكيد الإصابة بالفيروس التاجي، حيث غابت عن المريض في الآونة الأخيرة أعراض الفيروس، مثل الحمى أو السعال، وأظهرت ثلاثة تحاليل أجريت، خلال 24 ساعة، عدم وجود الفيروس.

وفي وقت سابق، أفيد بأنه تم رفع الحظر الصحي عن 45 شخصاً كانوا على تواصل مع أول مصاب في البلاد أمس الثلاثاء، حيث مر فعلياً 14 يوما من الحجر الصحي.

وأكدت كوريا الجنوبية في وقت سابق من اليوم، إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا، وبالتالي، وارتفاع العدد الإجمالي إلى 18 شخصًا، وبالإضافة إلى المصابين المؤكدين، يوجد 950 شخصًا في الحجر الصحي، كانوا قد تواصلوا مع المصابين. وبعد تعافي المصاب سيبقى 17 شخصًا آخرون خاضعين للعلاج.

هذا وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه حتى منتصف الليل، من يوم 4 شباط/فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليماً تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 24324 إصابة، بينها 3219 حالة حرجة، وفارق الحياة 490 شخصا، وتعافي 892 شخصاً، مشيراً إلى أنه تم الكشف أمس عن 3800 حالة جديدة في البلاد، مؤكداً أنه تم تسجيل 18 حالة جديدة في هونغ كونغ شخص منها فارق الحياة، وفي ماكاو 10 إصابات بالفيروس و11 في تايوان.

كما تم الاشتباه بـ23200 حالة جديدة، ويتم فحصهم ومتابعتهم باستمرار، كما أن 185.5 ألف شخص على اتصال وثيق مع حالات مصابة بفيروس كورونا وهم الآن تحت المراقبة والمتابعة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان وعزل هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.