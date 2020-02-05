أردوغان يدعو إلى إجراء مكالمة هاتفية مع بوتين حول الوضع في سوريا

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على ضرورة إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة مستجدات الوضع في سوريا.

يتبع...