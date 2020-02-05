السفير الروسي في طهران: موسكو تعمل على تحديد موعد قمة "روسيا إيران أذربيجان"

أعلن السفير الروسي لدى إيران، ليفان دجاغاريان، أن موسكو تعمل على تحديد مواعيد جديدة لقمة "روسيا - إيران - أذربيجان"، التي كان من المقرر عقدها في شهر أغسطس/ آب، من عام 2019.

طهران - سبوتنيك . وقال دجاغاريان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "هذه المرة نحن منظمو هذه القمة، التي لم تعقد في شهر أغسطس. الآن، أعتقد أن موسكو تعمل على مواعيد جديدة. وسيتم توجيهنا "كسفارة"، إلى تنسيقها مع الشركاء الإيرانيين بمجرد تحديدها".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تأجيل قمة الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والآذربيجاني إلهام عالييف، والإيراني حسن روحاني، مرتبط بضرورة إجراء تنسيق مفصل بين الجداول الزمنية لأعمالهم واختيار وقت أكثر ملاءمة بالنسبة لهم".

وكان المتحدث باسم الإدارة الرئاسية الإيرانية، برويز إسماعيلي، أكد أن القمة الروسية الإيرانية الأذربيجانية، المزمع عقدها في 14 أغسطس، في سوتشي، تأجلت لأسباب فنية، مؤكدا أنها ستعقد في الوقت المناسب دون تحديد أي موعد تقريبي لها.