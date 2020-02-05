وجود 24 مواطنا روسيا على متن سفينة الحجر الصحي في اليابان

أبلغت وزارة الخارجية اليابانية السفارة الروسية، أن هناك 24 مواطناً روسياً على متن السفينة السياحية "دياموند برينتس"، التي تم فرض حجر صحي عليها بسبب تهديد انتشار فيروس كورونا.

وقالت السفارة الروسية في اليابان في بيان "السفارة على اتصال دائم بوزارة الخارجية ووزارة الصحة اليابانية وتتحكم في الوضع، كما يتم تزويد الروس بالمساعدات الغذائية والطبية".

ووفقًا لوزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، هناك حوالي 3.7 ألف شخص على متن السفينة، وهم مواطنون من أكثر من 50 دولة.

وغادرت السفينة ميناء يوكوهاما في 20 يناير/ كانون الثاني ثم عادت في 3 فبراير/ شباط، وكان من بين الركاب مواطن صيني مصاب بفيروس كورونا الجديد، وقد غادر السفينة في 25 يناير/ كانون الثاني في هونغ كونغ.

هذا وأعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، اليوم الأربعاء، أنه تم فرض حجر صحي على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما، بعد الكشف عن إصابة نحو 10 أشخاص بفيروس كورونا.

وأعلنت وزراة الصحة الصينية، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 492 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 4 شباط/ فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 24324 إصابة، من بينهم 3219 بحالة حرجة، وفارق 490 شخصا الحياة، وتعافي 892 شخصا".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان وعزل هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.