خامنئي: "صفقة القرن" ستموت قبل أن يموت ترامب

المرشد الإيراني آيه الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن "صفقة القرن" سوف تموت قبل موت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقل حساب خامنئي على "تويتر"، قوله، خلال استقبال محتفلين بالذكرى 41 لانتصار الثورة الإسلامية، إن "المشروع الأمريكي المتمثل بصفقة القرن سوف يموت قبل موت ترامب".

— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) February 5, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، خطته تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين، فيما رفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت الماضي، الخطة الأمريكية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.