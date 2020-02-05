أمريكا توقف برنامجا استخباراتيا مع تركيا على خلفية توغلها في سوريا

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أمريكا توقف برنامجا استخباراتيا مع تركيا على خلفية توغلها في سوريا