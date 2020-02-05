موسكو تدعو للعمل من أجل الحفاظ على خطة العمل الشامل المشترك بشأن "النووي الإيراني"

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تدعو إلى وضع فكرة إطلاق آلية لحل النزاعات جانبا، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني والتركيز على الحفاظ على الصفقة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "لضمان سلامة خطة العمل الشاملة، يلزم التنفيذ الصارم للالتزامات من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك "الترويكا" الأوروبية. يتوجب عليهم زيادة الجهود بشكل كبير في هذا الاتجاه".

وشدد البيان "ان روسيا ملتزمة دائمًا بتنفيذ الخطة الشاملة، وتلتزم بحزم. نحث جميع المشاركين على وضع فكرة آلية تسوية المنازعات والتركيز على الشيء الرئيسي المتمثل بتهيئة بيئة وشروط مسبقة من أجل البدء في الحفاظ على خطة العمل الشاملة"، لأن " نقطة اللاعودة " لم تأت بعد".