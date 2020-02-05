بيلوسي "البطلة والملكة"... ردود فعل الأمريكان على تمزيق خطاب ترامب

قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم أمس الثلاثاء، بتمزيق نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حالة الولايات المتحدة.

كما علقت بيلوسي على ما فعلته قائلة: "كان تصرفا مهذبا بالنظر إلى الخيارات الأخرى".

VIDEO: Asked by a reporter why she ripped up her copy of @realDonaldTrump #SOTU address, top US Democrat @SpeakerPelosi replies: "Because it was the courteous thing to do, considering the alternatives" pic.twitter.com/lpCVfBZY6J — AFP news agency (@AFP) February 5, 2020

​وقد تجاهل ترامب بيلوسي ولم يقم بمصافحتها قبل بدء الخطاب، فتجنبت هي بدورها العبارات المعتادة مثل "من دواعي سروري" أو "من دواعي الفخر البالغ" التي يستخدمها رئيس المجلس عادة لدى تقديم رئيس البلاد لإلقاء كلمة بالكونغرس، وكل ما قالته عند تقديم ترامب: "أعضاء الكونغرس... إليكم رئيس الولايات المتحدة".

YYYAASSS QUEEN to Pelosi ripping his speech in half and tossing it on the table like garbage. — Stephanie Land (@stepville) February 5, 2020

وأشاد الكثير من المستخدمين بتحدي بيلوسي للرئيس الأمريكي، حيث علقت ستيفاني، "الملكة بيلوسي مزقت خطابه إلى نصفين ورمته على الطاولة كالقمامة".

His words have never been worth the paper they’re printed on, so this makes sense. https://t.co/fkizb1YVEW — George Conway (@gtconway3d) February 5, 2020

وقال جورج، "لم يستحق خطابه أبدا أن يكون مطبوعا على الورق، لذلك كان هذا الحل الصائب".

Better rip up a (campaign) speech than rip apart our country, right @realDonaldTrump ?!? — Martina Navratilova (@Martina) February 5, 2020

وكتبت مارتينا، الأفضل أن يُمزق خطابه، من أن يمزق بلدنا، وأكد آخر أنها "بطلة وملكة وأسطورة".

Nancy Pelosi shredding Trump’s SOTU speech right in front of his dumb face is literally the most badass thing I’ve ever seen in my entire life. pic.twitter.com/rUnQLgXOtv — dontatme30⁷ (@dontatme30) February 5, 2020

وكتب آخر، تمزيق نانسي بيلوسي خطاب ترامب أمام وجهه الغبي هو الشيء الأكثر صرامة رأيته في حياتي كلها.

بدوره علق ترامب على تمزيق بيلوسي للخطاب قائلا: "هذا ما مزقته بيلوسي، إنها فعلة مشينة حقا، حتى بالنسبة لها".

This is what Nancy Pelosi ripped up. A truly shameful move, even for her. pic.twitter.com/I7mNMZn4sj — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 5, 2020

هذا وألقى الرئيس ترامب خطابا في رسالته النقابية الثالثة، وتأتي بعد مناقشة استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ حول ما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه.