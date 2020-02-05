خامنئي يدعو الفلسطينيين إلى "الجهاد" لطرد الإسرائيليين وأمريكا

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن "المشروع الأمريكي "صفقة القرن"، هو "مشروع أحمق وخبيث وفاشل"، مضيفا أن طريق المواجهة لهذا المشروع هو الصمود والجهاد بشجاعة من قبل الشعب والفصائل الفلسطينية وبدعم من العالم الإسلامي.

وفي كلمة له أمام حشود من المواطنين، اليوم الأربعاء، تزامنا مع الذكرى الواحدة والأربعين لانتصار الثورة الإيرانية، دعا خامنئي، إلى العلاج الأساسي للقضية الفلسطينية والمتمثل بإقرار نظام نابع من إرادة واختيار كل الشعب الفلسطيني الأصيل من خلال استفتاء عام، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأكد أن "صفقة ترامب لن تكون لها أي نتيجة مطلقا، ومن هنا فإن من الحماقة أن يهتموا بها ويطبلوا لها إلى هذا الحد".

وتابع أن "ما يسمى بصفقة القرن دليل واضح على الخداع الأمريكي"، مضيفا: "إن الأمريكيين والصهاينة تواطئوا بشأن قضية لا تخصهم، لأن فلسطين للفلسطينيين واتخاذ القرارات بشأنها من اختصاص الفلسطينيين أنفسهم".

واعتبر المرشد الإيراني أن "هذه المؤامرة ستنتهي بضرر أمريكا وستؤدي إلى إحياء القضية الفلسطينية"، مضيفا أن "الترحيب والتصفيق من قبل عدد من الزعماء العرب الخونة والذين لا قيمة لهم ولا حيثية بين شعوبهم، لا أهمية ل ".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، خطته تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين، فيما رفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت الماضي، الخطة الأمريكية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.