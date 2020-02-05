ريابكوف: اجتماع لجنة خطة العمل الشاملة بشأن النووي الإيراني ينعقد قبل فبراير

وقال ريابكوف وهو يجيب على سؤال حول متى يمكن عقد اجتماع للجنة المشتركة للأطراف المشتركة:



"أعتقد أنه سيعقد قبل نهاية فبراير ، إنه اجتماع دوري ربع سنوي منتظم" ،وأضاف أن الاجتماع سيعقد على مستوى المديرين السياسيين.وقال ريابكوف "المستوى الوزاري لم يناقش".

وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الشهر الماضي، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قرار الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بأنه "عمل سلبي"، محذرا من أن طهران سترد ردا جادا وحازما على أي إجراء مدمر من قبل أطراف الاتفاق.

وأعلنت إيران، أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري، تخليها عن آخر القيود الأساسية في الصفقة النووية فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي، وصرحت بأنه لم يعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني.

وفي الوقت نفسه، تعتزم طهران مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما كان من قبل، وهي على استعداد للعودة للوفاء بالتزاماتها في حالة رفع العقوبات وضمان مصالح طهران المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بعدما أعلنت واشنطن انسحابها من خطة العمل هذه، في 8 مايو/ أيار 2018.