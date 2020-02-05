تركيا: حان الوقت لصفحة جديدة في مسيرة عضوية الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة في مسيرة مفاوضات بلاده نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزير قوله، خلال اجتماعه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، في العاصمة أنقرة، "في حال مواصلة الاتحاد الأوروبي إنكار حقوق أتراك قبرص في موارد الجزيرة، فإننا سنتخذ خطوات ردا على أي تصرفات سلبية".

#عاجل |تشاووش أوغلو: آن الآون لفتح صحفة جديدة في مسار أنضمام تركيا للاتحاد الأوروبي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 5, 2020

​كما أكد أن "الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة في مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".