بيلوسي تغرد عن رفض ترامب مصافحتها

علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها وعدم مصافحتها قبل خطاب الاتحاد فجر اليوم الأربعاء.

ونشرت بيلوسي، صورة عبر "تويتر" تظهر الرئيس الأمريكي يتجاهل مصافحتها، مؤكدة أن الحزب الديمقراطي سيستمر "بمد يده".

وقالت إن "الديمقراطيين لن يتوقفوا عن مد يد الصداقة من أجل إتمام المهمة للشعب الأمريكي"، مضيفة: "سنعمل لإيجاد أرضية مشتركة حيث نستطيع، لكننا سنلتزم بموقفنا إذا تعذر ذلك".

وأضافت "الأكاذيب التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صفحة بعد صفحة في خطابه، يجب أن تكون بمثابة دعوة للتحرك لجميع من يتوقعون الحصول على الحقيقة من الرئيس والسياسات الجديرة من الإدارة الأمريكية تجاه الشعب الأمريكي".

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

​وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت إنه "بعد انتهاء الرئيس الأمريكي من خطابه، وقفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وشرعت بشكل استعراضي في تمزيق نسخة من خطابه"، مؤكدة أن بيلوسي قامت بتمزيق الخطاب، بعدما رفض ترامب مصافحتها.