ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الثلجي شرقي تركيا إلى 23 شخصا

قال محافظ ولاية فان التركية، شرقي البلاد، إن حصيلة الانهيار الثلجي، الذي وقع في الولاية أمس، إلى 23 قتيلا.

ونقلت قناة "إن تي في" التركية عن المحافظ، محمد أمين يلمز، قوله "مقتل 23 شخصا في الانهيار الثلجي بولاية فان".

وأوضح أن "العدد قد يزداد، حيث أن هناك أكثر من 50 شخصا تحت الثلوج".

من جانبه قال وزير الداخلية، سليمان صويلو، في تصريح صحفي إن من بين القتلى "8 من عناصر الدرك".

وتابع "أنقذنا 30 شخصا من تحت الثلوج، وما زال هناك مواطنون تحت الثلوج لا نعرف عددهم".