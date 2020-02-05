"إيرباص" توقف خط تجميع طائراتها في الصين بسبب كورونا

أعلنت شركة "إيرباص"، اليوم الأربعاء، وقف خط تجميع طائراتها في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن "قيود السفر المحلية والدولية في الصين تفرض بعض التحديات اللوجستية. منشأة تيانجين النهائية لخط التجميع مغلقة حاليا".

ومنشأة تيانجين هي الأولى من نوعها لشركة "إيرباص" خارج أوروبا، هي مركز إتمام الصناعة لطائرة A320 ذات الممر الواحد ويمكنها أيضًا التعامل مع طائرة A330 الأكبر حجما، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت وزارة الصحة الصينية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 492 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 4 فبراير/ شباط، حصلت لجنــة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليما تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 24324 إصابة، من بينهم 3219 بحالة حرجة، وفارق 490 شخصا الحياة، وتعافى 892 شخصا".

وأشار البيان إلى أنه تم الكشف، أمس، عن 3800 حالة جديدة في البلاد، مؤكدا أنه تم تسجيل 18 حالة جديدة في هونغ كونغ وشخصا منهم فارق الحياة، وفي ماكاو 10 إصابات بالفيروس و11 في تايوان.

وأفاد البيان إلى أنه تم الاشتباه بـ23200 حالة جديدة، ويتم فحصهم ومتابعتهم باستمرار، كما أن 185.5 ألف شخص على اتصال وثيق مع حالات مصابة بفيروس كورونا وهم الآن تحت المراقبة والمتابعة.