روحاني: أمريكا دولة إرهابية وترتكب أفعالا إرهابية

وأضاف روحاني، اليوم الاربعاء، في اجتماع مجلس الوزراء: أمريكا فشلت في كسب تأييد حلفائها، ولا تستطيع إظهار أعمالها الإرهابية على أنها قوة عالمية، وذلك يعود إلى يقظة ووعي وصمود الشعب الإيراني وشعوب المنطقة والعالم.

وقال روحاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "الإدارة الأمريكية وخلال العامين الأخيرين بذلت قصارى جهدها ضد الشعب الإيراني لكنها فشلت"، وأشار إلى أن "صمود ووحدة الشعب الإيراني هو السبب الرئيسي وراء هذا الفشل".

وشدد الرئيس الإيراني على أنه "حتى يومنا هذا لم تتمكن أمريكا من كسب حليفتها أوروبا، أي أن البيت الأبيض أراد منذ اليوم الأول أن يحصل على تأييد أوروبا معه لتجاوز الاتفاق النووي، لكن أوروبا رفضت، وبعد عدة أشهر كانت أمريكا ما تزال تعلق آمالها على الأوروبيين، لكن أيضا باءت محاولاتها بالفشل".

يتبع...