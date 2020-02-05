برلمان رومانيا يحجب الثقة عن الحكومة

صوّت برلمان رومانيا، اليوم الأربعاء، لصالح حجب الثقة عن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء لويس أوربان.

وقرأت النائبة ليا أولغوزا فاسيليسكو قرار البرلمان، قائلة: "صوّت 261 نائبا لصالح حجب الثقة"، وذكرت أن التصويت شمل العدد المطلوب من الأصوات لحجب الثقة.

وحضر الاجتماع 319 نائبا من أصل 465. وفقا للقانون المحلي، من أجل حصول الحكومة على الثقة كان يجب أن يصوت 233 نائبا على الأقل، حيث كان التصويت سريا.

صرح رئيس مجلس النواب في رومانيا، أيون مارسيل سيولاكو، بأن حكومة أوربان ستقوم بواجباتها حتى يؤدي اليمين الدستورية مجلس الوزراء الجديد.

ويشار إلى أن البرلمان صوت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019 لصالح حجب الثقة عن الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء فيوريكا دانشيل.