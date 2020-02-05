ارتفاع ضحايا الانهيار الثلجي في جنوب شرق تركيا إلى 33 قتيلا

جاء ذلك بعدما وقع انهيار ثلجي آخر صباح اليوم الأربعاء، في أثناء عمليات بحث وإنقاذ للعالقين جراء انهيار ثلجي حدث الثلاثاء وأودى بحياة 5 أشخاص، بالقرب من الطريق الواصل بين ولاية وان وقضاء بهتشه سراي.
#أفاد التركية: ارتفاع ضحايا الانهيار الثلجي في ولاية "#وان" جنوب شرق البلاد إلى 33— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 5, 2020
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وأعلنت وزارة الداخلية التركية في وقت سابق، إنقاذ 30 شخصًا من بين العالقين بعدما انهارت كتلة ثلجية خلال البحث عن عالقين إثنين تحت الثلوج، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".
ومن بين العالقين الذين تم إنقاذهم، مدير إدارة الكوارث والطوارئ التركية في الولاية، عثمان أوتشار، والذي كان يقود مهمة البحث والإنقاذ قبل الانهيار الثاني.
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