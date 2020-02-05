الصحة العالمية تطلب مئات ملايين الدولارات لدعم خطة الاستجابة لفيروس كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إلى جمع تبرعات بقيمة مئات ملايين الدولارات، لدعم خطتها لمحاربة فيروس كورونا الجديد، عبر الاستثمار في البلدان المعرضة للخطر بشكل كبير.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف: "اليوم نطلق خطة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية، نطلب 675 مليون دولار لتمويل الخطة للأشهر الثلاثة القادمة".

وأضاف أنه يتوقع زيارة فريق متعدد الجنسيات بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى الصين قريبًا، مشيرًا إلى أن فريق من مئات الباحثين والوكالات سيجتمع الأسبوع المقبل لتحديد أولويات العقاقير واللقاحات اللازمة لمواجهة الفيروس.

وفي وقت سابق من اليوم، قللت منظمة الصحة العالمية، من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير "مبتكرة" يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد، الذي انتشر على نحو وبائي في الصين وظهر فيما لا يقل عن 20 دولة أخرى.

وأعلنت السلطات الصينية، وصول أعداد المصابين إلى 24 ألفًا حتى منتصف ليل الرابع من فبراير/ شباط، بينها 3219 حالة حرجة، وفارق الحياة 490 شخصا، وتعافى 892 شخصاً.